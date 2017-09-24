Минобороны обнародовало ФОТО, доказывающие сотрудничество США и ИГИЛ

Минобороны России обнаружило на фото технику США в районах дислокации ИГИЛ в Сирии.

Министерство обороны России на своей странице в Facebook опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в районе города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.

В частности на снимках зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей Hummer, находящихся на вооружении спецназа США.

Как отмечают в ведомстве, что спецназ США расположен в опорных пунктах, где ранее располагались ужшкммт боевики ИГ. При этом, вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.

"Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГ*, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", — подчеркнули в Минобороны.

Согласно данным Минобороны, спецназ ВС США "обеспечивает беспрепятственное продвижение через боевые порядки ИГ подконтрольных США отрядам "сирийских демократических сил" (СДС)".

"Не встречая сопротивления боевиков ИГ, отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении Дейр-эз-Зора" - говорится в сообщении ведомства.