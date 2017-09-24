Северная Корея "уничтожила" на ВИДЕО авианосец и бомбардировщик США Агентство госпропаганды КНДР обнародовало кадры уничтожения кораблей и самолетов США. Северная Корея обнародовала очередной пропагандистский ролик, в котором армия КНДР уничтожает корабли и самолеты США. Ролик был опубликован вскоре после пролета американского бомбардировщика B-1B вдоль границы КНДР, передает Yonhap. «Если F-35, B-1B (американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик — прим.) и Карл Винсон (американский авианосец — прим.) возглавят атаку США, они отправятся в могилу таким же образом», — гласит подзаголовок к видео. Отметим, что новое видео стало ответом на недавние заяления президента США Дональда Трампа в адрес Пхеньяна и лично лидера КНДР Ким Чен Ына, которого глава Белого ужшкммт дома назвал "человеком-ракетой", который выполянет миссию "Суицид". Трамп заявил, что допускает возможность нанесения удара по КНДР. Твитнуть Другие материалы по этой теме "Человек-ракета" выполняет миссию "Суицид" для себя и своего режима: Трамп пригрозил уничтожить КНДР "Беспощадная месть": КНДР показала на видео "уничтожение" американского острова Гуам Новости наших партнеров