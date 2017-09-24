Северная Корея "уничтожила" на ВИДЕО авианосец и бомбардировщик США
Опубликовано 24.09.17 12:19
Агентство госпропаганды КНДР обнародовало кадры уничтожения кораблей и самолетов США.
Северная Корея обнародовала очередной пропагандистский ролик, в котором армия КНДР уничтожает корабли и самолеты США. Ролик был опубликован вскоре после пролета американского бомбардировщика B-1B вдоль границы КНДР, передает Yonhap.
«Если F-35, B-1B (американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик — прим.) и Карл Винсон (американский авианосец — прим.) возглавят атаку США, они отправятся в могилу таким же образом», — гласит подзаголовок к видео.
Отметим, что новое видео стало ответом на недавние заяления президента США Дональда Трампа в адрес Пхеньяна и лично лидера КНДР Ким Чен Ына, которого глава Белого ужшкммт дома назвал "человеком-ракетой", который выполянет миссию "Суицид". Трамп заявил, что допускает возможность нанесения удара по КНДР.