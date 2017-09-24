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Лидера "Христианского государства" по делу "Матильды" арестовали на два месяца

Опубликовано 24.09.17 11:51 Лидера "Христианского государства" по делу "Матильды" арестовали на два месяца

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО до 22 ноября лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина.

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин арестован по делу о поджогах у офиса режиссера Алексея Учителя, сообщает ТАСС. Такое решение накануне принял Таганский суд Москвы.

"На основании ходатайства следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения)", - подтвердила информацию "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

Следователи инкриминировали Калинину обвинение в давлении на ужшкммт кинотеатры в России из-за фильма «Матильда».

Лидер движения пробудет в СИЗО до 22 ноября.

Напомним, начиная еще начиная с зимы этого года "Христианское государство - Святая Русь" стало рассылать в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката картины Алексея Учителя "Матильда". В письмах содержалась явная угроза. "Кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ", - предупреждали авторы рассылок. 

Накануне Калинина допрашивали в связи с другим делом, возбужденным после поджога автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Сначала сообщалось, что главу ХГ отпустили под подписку о невыезде. В МВД это опровергли, указав, что Калинин был задержан в порядке статьи 91 УПК.
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