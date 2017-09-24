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"Первый канал" едва успел "запикать" Градского на шоу "Голос" (ВИДЕО)

Опубликовано 24.09.17 10:36 "Первый канал" едва успел "запикать" Градского на шоу "Голос" (ВИДЕО)

Наставник популярного песенного шоу сорвался на нецензурную лексику, оценивая выступление одного из конкурсантов на слепом прослушивании.

Член жюри популярного вокального шоу "Голос" музыкант Александр Градский нецензурно выругался в прямом эфире Первого канала, оценивая выбор композиции одного из конкурсантов на слепом прослушивании. Матерные высказывания Градского были оперативно "запиканы".

Гнев одного из самых авторитетных членов жюри вызвала композиция Макса Барских «Туманы» в исполнении Вадима Белоглазова, к которому никто из наставников не повернулся.

«Тебе что, правда это нравится? Скажи мне честно: «Александр Борисович, я ужшкммт вот утром просыпаюсь и не могу без такой музыки, Я обожаю эту музыку, это лучшее, что есть в мире! Моцарт ваш — ***** какая-то, Чайковский — вообще *****, Beatles слушать нельзя, Пелагею нельзя, про Градского я вообще молчу!», - возмущенно осведомился мэтр российской эстрады у молодого исполнителя. 

Видео выступления исполнителя и реакция члена жюри уже появились в Сети.

 

В итоге смутившийся конкурсант признался, что не поклонник творчества Барских. Отметим, что молодой человек не прошел в следующий тур.
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