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Массовая кислотная атака в Лондоне: 6 пострадавших

Опубликовано 24.09.17 10:03 Массовая кислотная атака в Лондоне: 6 пострадавших

Скотланд-Ярд не считает распыление неизвестного токсичного вещества в Лондоне терактом.

Вечером 23 сентября неизветстные злоумышленники распылили токсичное вещество близ торгового центре Westfield в районе Стратфорд на востоке Лондона.

Ядовитое вещество, распыленное злоумышленниками, пока не идентифицировано. По одним данным, это была кислота, по другим — газ.

В результаты химической атаки по информации СМИ пострадали как минимум 6 человек, пятерым из которых понадобилась медицинская помощь, троих — госпитализировали.

По данным издания Daily Mail, инцидент произошёл вблизи торгового центра, где в тот момент находились ужшкммт десятки покупателей.

Как сообщили в Скотланд-Ярде одного подозреваемого уже удалось задержать, однако его сообщники пока находятся на свободе.

Согласно предварительной информации, подобные «атаки» могли проводиться в нескольких местах британской столицы. Тем не менее полицейские Лондоны не квалифицируют произошедшее как теракт.

Отметим, что нападения с использованием веществ легкой степени токсичности в британской столице не редкость: только за прошлый год зафиксировано 455 таких атак.
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