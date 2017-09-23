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"Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз, билеты (ВИДЕО)

Опубликовано 23.09.17 15:57 "Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 11-го тура РФПЛ "Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

Московский "Спартак" принимает на поле своего стадиона махачкалинский "Анжи" в матче 11-го тура Чемпионата России по футболу. Поединок состоится 23 сентября 2017 года в 19:00 мск.

"Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн 

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом сражения онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 18:55 мск.

"Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО 

 

 

"Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017: перед матчем

Победитель прошлого сезона РФПЛ "Спартак" занимает сейчас девятое место в турнирной таблице с 13 очками в активе. Ранее ужшкммт клуб сыграл в ничью со "СКА Хабаровск" (0:0) и "Тосно" (2:2), а также одолел "Рубин" (1:0).

"Анжи" расположился на последнем, 16-м месте чемпионата с семью баллами. В предыдущих матчах махачкалинская команда обыграла "Уфу" (1:0), сыграла вничью с "Тосно" (2:2) и потерпела сокрушительное поражение от "Краснодара" (5:1).

Во время предыдущей встречи соперников в прошлом сезоне РФПЛ москвичи одержали победу с минимальным счетом.

"Спартак" - "Анжи" 1:0 ВИДЕО голов

"Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Спартак" однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу москвичей в среднем с коэффициентом 1,25, на ничью - 6,5, на успех "Анжи" - 13,00.

"Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Спартак" - "Анжи" 23 сентября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах "Открытия Арены" и с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета начинается от 500 рублей.
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