Нижнетагильский уфолог Валентин Дегтерев, изучив личный дневник Дятлова и рассекреченное заключение радиолога, заявил, что туристы были приговорены еще до трагической развязки.

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валерий Дегтерев продолжает выдвигать версии относительно причин таинственной гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году.

Совсем недавно Дегтерев обнародовал очередную версию, связав трагедию с появлением инопланетного корабля, который якобы удалось заснять погибшим туристам.

Такой вывод радиолюбитель сделал после того, как обработал ранее считавшийся засвеченным последний снимок, который успели сделать туристы. На этом фото ужшкммт нижнетагильский исследователь и разглядел очертания корабля пришельцев, объяснив обнаруженные следы радиации на одежде погибших возможным наличием ядерной силовой установки на корабле.

Теперь Дегтерев, изучив личный дневник Дятлова и рассекреченное заключение радиолога, который обследовал тела туристов, сделал вывод, что следы радиации стали результатом проводившихся в 1500 км от перевала ядерых испытаний, а сами члены туристической группы были обречены на смерть.

«Если бы они тогда не погибли, то умерли бы в течение полугода. Все сразу. Так что путешествие на безымянный перевал было в одно направление», - цитирует радиолюбителя Ura.ru.

С февраля 1959 по 25 октября 1959 на ядерном полигоне Новая Земля (остров Сухой Нос), было проведено более 20 испытаний ядерного и термоядерного оружия, напоминает Дегтерев. Учитывая высотные взрывы разной мощности, розу ветров, который дует именно в эту строну, а также горный хребет, задерживающий на своих склонах как радиоактивную пыль, так и уже загрязненный радиацией снег, все это без сомнения сказалось бы самым отрицательнным образом на здоровье "дятловцев", уверен радиолюбитель.

Кроме того, не стоит забывать радиоционное загрязнение после "кыштымской аварии" 1957 года на химкомбинате „Маяк“ в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) .

"Всего это хватило, что бы одежда погибших стала опасной для жизни», — пояснил Дегтерев природу обнаружения радиации на одежде дятловцев.

Изучив дневник Дятлова, он также выяснил, что незадолго до трагедии группа останавливалась переночевать в заброшенном поселке геологов, где туристы посещали хранилище кернов. Якобы это увеличило и без того большую дозу радиации, что практически не оставило им шанса на жизнь даже в случае возвращения из похода.

«Как видно, все члены группы уже были приговорены. Только молодость и сила отложили начало лучевой болезни. Неизбежной и фатальной в их случае», — заключил уфолог.

В качестве неоспоримости своих предположенний, Дегтерев напомнил, что единственный выживший участник похода Юрий Юдин уцелел, так как раньше покинул группу и вернулся домой.