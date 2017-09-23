В Донецке прогремели два взрыва - совершено покушение на министра доходов ДНР

В результате взрыва в городе пострадали восемь человек. Власти ДНР официально признали его покушением.

В субботу в Донецке прогремели два взрыва - на пересечении проспекта Мира и улицы Узбекской. Стало известно, что в совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Министерство доходов и сборов подтвердило, что его глава пострадал при подрыве автомобиля. Как заявляет ведомство, Тимофееву оказали медицинскую помощь, с ним все в порядке.



На министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева ужшкммт действительно совершено покушение, сообщили "Интерфаксу" в ДНР.

В результате взрыва пострадали восемь человек, место происшествия оцеплено, там находятся сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД ДНР.

В пресс-службе министерства сообщили, что был подорван автомобиль министра. "Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров", - сказали в пресс-службе Донецкому агентству новостей.