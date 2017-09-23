"Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

23 сентября 2017 года на стадионе "Арена Химки" состоится матч 11-го тура Чемпионата России по футболу между московскими клубами "Динамо" и ЦСКА. Начало поединка в 16:30 мск.

"Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017 покажет "Матч ТВ". Начало в 16:25 мск. Также следить за ходом эфира в режиме онлайн можно будет на сайте канала.

"Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017: перед матчем

Московское "Динамо" уже давно не может похвастаться выдающимися результатами, и по итогам ужшкммт десяти предыдущих туров команда Юрия Калитвинцева занимает 12-ю строчку в турнирной таблице с 9 очками в активе. Ранее "Динамо" проиграло "Краснодару" (0:2) и "Арсеналу" (0:1), а также сыграло вничью с "Зенитом" (0:0).

ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице с 19-ю очками. До этого клуб неожиданно потерпел поражение от "Ахмата" (0:1), после чего обыграл "Амкар" (1:0) и "Ростов" (2:0).

В последний раз клубы встречались между собой в позапрошлом сезоне РФПЛ. Победителем того поединка стал армейский клуб 0 1:0.

По мнению бывшего защитника ЦСКА Владимира Пономарева, победителями встречи станут армейцы.

"Известно, что Головин не будет завтра играть, это большая потеря для "армейцев". Он единственный игрок, который обладает приемлемым дриблингом в команде. По классу ЦСКА, естественно, выше, но динамовцы без боя точно не сдадутся. Думаю, 1:0 «армейцы» выиграют. Беречь силы футболисты в преддверии Лиги чемпионов определённо не станут. Три-четыре дня для молодого организма вполне достаточно, чтобы обрести достойную спортивную форму", - отметил он.

"Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают ЦСКА однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу армейцев в среднем с коэффициентом 1,82. на ничью - 3,5, на успех "Динамо" - 5,00.

"Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Динамо" - ЦСКА 23 сентября 2017 года все еще есть в наличии. Их можно купить в кассах "Арены Химки" или с помощью ряда сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 2 тысяч рублей.