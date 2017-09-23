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Ученые назвали идеальный продукт для профилактики рака

Опубликовано 23.09.17 11:02 Ученые назвали идеальный продукт для профилактики рака

Ученые выяснили, какой продукт питания является самой лучшей профилактикой этого опасного для жизни человека заболевания.

Употребление чернослива и других сушеных слив может помочь предотвратить появление и развитие опухолей. К такому выводу пришли исследователи из Техаса и Северной Каролины. Для достижения нужного эффекта очень важно регулярное включение данного продукта в рацион питания, пишет MedikForum.

Противораковый эффект связан с позитивным влиянием сливовых нутриентов на состояние кишечной микробиоты (микрофлоры). При этом нивелируется возможность развития ужшкммт рака прямой и толстой кишки, что показали исследования на крысиной модели воспаления толстого кишечника.

 Команда экспертов пришли к выводу, что постоянное употребление чернослива улучшает состояние микробиома кишечника – различное сообщество микроорганизмов в нем в определенном соотношении. Нарушения в этом органе могут спровоцировать отрицательные последствия не только для пищеварения, но и мозга, и всего тела, уточняет Faktom.

Специалисты утверждают, что нарушение бактериального баланса может привести к воспалительным процессам в некоторых отделах кишечника. Руководители проведенной работы сообщили, что в черносливе есть фенольные соединения, выступающие как антиоксиданты, которые помогают сохранить здоровое соотношение видов бактерий, обитающих в кишечнике.
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