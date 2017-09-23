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Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards (ВИДЕО)

Опубликовано 23.09.17 10:00 Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards (ВИДЕО)

Клип «Ленинграда» претендует на награду в категории «Лучшее иностранное альтернативное видео» 2017 года.

Клип на песню «Кольщик» группы «Ленинград» был номинирован на премию UK Music Video Awards в нескольких категориях, сообщается на сайте британской премии.

ВИДЕО. Клип "Кольщик" группировки "Ленинград". 18+

Как пишет "Газета.ру", клип представлен в категории «Лучшее иностранное альтернативное видео» 2017 года. За награду с «Ленинградом» поборются в том числе американский музыкант Бек с клипом Up All Night и австралийские электронщики The Avalanches с их видео Subways.

«Кольщик» также был номинирован в категориях «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

Результаты станут известны на церемонии 26 октября в лондонском ужшкммт концертном зале Roundhouse. Премия UK Music Video Awards вручается ежегодно в более чем 30 категориях.

"Клип "Кольщик" почему-то стал популярен за границей, он уже не одну международную премию получил и продолжает победно шагать по Европе. Конечно, это не может не радовать", — рассказал РИА Новости гитарист группы Дмитрий Гугучкин.
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