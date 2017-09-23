Какой сегодня праздник: 23 сентября 2017 отмечается церковный праздник Петр и Павел Рябинники

Сегодня, 23 сентября 2017, празднуют День рождения поисковой системы Яндекс, День создания информационных подразделений МВД РФ и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 23 сентября: Петр и Павел Рябинники

23 сентября 2017 года отмечается народный праздник Петр и Павел Рябинники. В этот день рябина справляет свой день рождения, а ее ягоды, благодаря заморозкам, приобретают сладковатый вкус. Церковь сегодня вспоминает Святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

В период правления императора Льва III Исавра Византийская империя начала борьбу с иконоборцами. На защиту православной веры встал Петр из Никеи, претерпевший множество страданий.

Традиционно в этот праздник развешивают рябину под ужшкммт крышей дома, чтобы она провялилась и стала более сладкой. Также считалось, что эта ягода защищает от нечистой силы.

С этого дня начинали варить рябиновый квас.

Верующие сегодня молятся Святым и просят о помощи в зимовке.

По приметам, много ягод рябины сулит мокрую, дождливую осень и длинную холодную зиму.

Если рябина не уродилась, то осень будет сухой, а если человек соберет всю рябину с дерева, не оставив птицам, то его ждут несчастья.

Какой сегодня праздник, 23 сентября: День рождения поисковой системы Яндекс

23 сентября 2017 года российский Интернет-поисковик "Яндекс" отмечает свое 20-летие. История возникновения компании началась еще в конце 80-х годов, когда IT-организация "Аркадия" начала разрабатывать новые поисковые технологии. В результате той деятельности были созданы несколько программ. Данная технология поиска и была названа Yandex. Имя этой системе в 1993 году придумали 2 программиста-одноклассника И. Сегалович и А. Волож, которые создали его путем различных производных от слов, описывающих суть технологии.

В результате 23 сентября 1997 г. Яндекс была представлена на ежегодной российской выставке IT-отраслей Softool в Москве. И именно это число стало датой проведения ежегодных праздничных мероприятий.

День создания информационных подразделений МВД РФ

День создания информационных подразделений МВД РФ отмечается 23 сентября. Ежегодное празднование даты было объявлено 24 марта 2000 г. Приказом министра МВД России № 296. Документ ратифицировал генерал-полковник В. Рушайло. В 2017 году событие справляют 18-й раз.

23 сентября 1918 года Коллегия НКВД РСФСР ратифицировала "Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел".

День государственного языка в Кыргызстане

День государственного языка в Киргизии отмечается каждый год 23 сентября, в честь принятия Верховным советом в 1989 году закона "О государственном языке Киргизской ССР". Именно этот закон закрепил статус государственного языка. Кыргызский язык считается языком кыргызско-кыпчакской подгруппы, если давать другое определение, то получится – восточно-хуннской ветви тюрских языков.

День осеннего равноденствия в Японии

День осеннего равноденствия в Японии отмечается 23 сентября. Местные жители сегодя исполняют уходящие в глубину истории обряды буддийского праздника Хиган. Если верить закону, то в такой праздник вложен и соответствующий смысл - уважать предков, чтить память ушедших в мир иной. Такое день для торжества был установлен в 1948 году.

Праздник Сэдэ

Праздник Сэдэ является одним из важнейших зороастрийских календарных дней. Приходится он на 23 сентября, когда Солнце располагается в 1 градусе Весов. Событие входит в триаду величайших мероприятий наряду с Ноурузом и Михрганом. Для зороастрийцев осеннее равноденствие является печальным временем расставания с теплом и Солнцем.

Кто празднует именины 23 сентября 2017 года?

Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Что произошло 23 сентября в истории?

1848 – день рождения жевательной резинки.

1932 – издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия.

1939 – на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена Капсула времени.

1943 – день памяти жертв геноцида в Литве – день, когда фашистские оккупанты начали ликвидацию еврейского гетто в Вильнюсе.

1944 – начало принудительного выселения этнических украинцев из Польши на Украину.

Кто родился 23 сентября из знаменитостей?