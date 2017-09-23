 
TOP 10

1 Новое ВИДЕО драки с пауэрлифтером Драчевым появилось в Сети

2 Бывший муж Натальи Юнниковой рассказал, что случилось со звездой "Возвращения Мухтара"

3 С памятника Калашникову спилили фрагмент с чертежом немецкого автомата (ВИДЕО)

4 Жертвами ДТП под Калининградом стали 8 человек

5 Стали известны подробности убийства пропавшей под Волгоградом 5-летней девочки

6 "Дедушка, когда деньги вернешь?": в конфликт родителей Фриске с Шепелевым втянули сына певицы

7 Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона. Юбиляра со сцены поздравил Путин (ВИДЕО)

8 "Баттл по фактам": Дуров опубликовал в Сети разоблачающие экс-сотрудника Telegram документы

9 Подруга Веры Глаголевой раскрыла неизвестные подробности о болезни актрисы

10 Ольгу Бузову засняли в кровати посреди дороги в Москве (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 23 сентября 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля на новую неделю

Опубликовано 23.09.17 00:17 Курс доллара на сегодня, 23 сентября 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля на новую неделю

Курс валют на сегодня, 23 сентября 2017: ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и  евро на сегодня, 23 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 18,98 копейки и составил 69,0737рубля, курс доллара на 23 сентября 2017 опустился на 57,15 копейки - до 57,6527 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 39,97 копейки, составив 62,7922 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Главный аналитик "Бинбанк" Наталья Ващелюк констатирует, что риторика ФРС США по итогам ужшкммт заседания на минувшей торговой неделе была несколько неожиданной: Йеллен заявила, что скорость восстановления экономической активности Соединенных Штатов соответствует прогнозам регуляторам, а отклонение инфляции от целевого уровня обусловлено временными факторами, а не общим состоянием экономики.

"Тем не менее к концу недели рубль стал одной из немногих валют, которым удалось незначительно укрепить позиции по сравнению с уровнем закрытия прошлой недели – благодаря росту цен на нефть, составившему около 1.8%, и, отчасти, налоговому периоду. Нефтяной рынок поддерживали высказывания представителей некоторых стран ОПЕК+, высказывавших уверенность в приближении рынка к балансу, и надежды на продление соглашения об ограничении добычи нефти", - цитирует эксперта "Финам".

По ее словам, на следующей неделе состоится выступление Йеллен, по которому можно будет судить, правильно ли рынок понял риторику регулятора. В случае, если глава ФРС США спокойно выскажется относительно отклонения инфляция от целевого уровня, возможно, что позиции валют стран с формирующимися рынками вновь ослабнут.

"Также этому могут способствовать данные об инфляции в США и еврозоне, если они оправдают ожидания аналитиков и будут свидетельствовать о постепенном приближении к целям ФРС и ЕЦБ. Поэтому на следующей неделе при стабилизации нефтяных котировок на уровне $54-57 курс доллара, вероятно, будет формироваться в коридоре 57.5-58.5 руб./долл", - пояснила Ващелюк.
Другие материалы по этой теме

Эксперты рассказали о перспективах курса евро из-за выборов в Германии

Эксперты: рубль чувствует себя уверенно, но это ненадолго

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга