 
TOP 10

1 Новое ВИДЕО драки с пауэрлифтером Драчевым появилось в Сети

2 Бывший муж Натальи Юнниковой рассказал, что случилось со звездой "Возвращения Мухтара"

3 С памятника Калашникову спилили фрагмент с чертежом немецкого автомата (ВИДЕО)

4 Жертвами ДТП под Калининградом стали 8 человек

5 Стали известны подробности убийства пропавшей под Волгоградом 5-летней девочки

6 "Дедушка, когда деньги вернешь?": в конфликт родителей Фриске с Шепелевым втянули сына певицы

7 Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона. Юбиляра со сцены поздравил Путин (ВИДЕО)

8 "Баттл по фактам": Дуров опубликовал в Сети разоблачающие экс-сотрудника Telegram документы

9 Подруга Веры Глаголевой раскрыла неизвестные подробности о болезни актрисы

10 Ольгу Бузову засняли в кровати посреди дороги в Москве (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Ученые разгадали загадку острова Пасхи

Опубликовано 22.09.17 23:39 Ученые разгадали загадку острова Пасхи

Остров Пасхи известен тем, что по всей его территории стоят гигантские скульптуры.

Девять десятков гигантских скульптур на острове Пасхи всегда были загадкой для ученых. Ведь когда на остров Пасхи в 1722 году прибыли европейцы, они нашли там всего 1500-3000 туземцев. В то же время остров был буквально уставлен многотонными статуями, вырезанными из монолитного базальтового туфа.

Однако исследователям Калифорнийского университета в Дейвисе удалось ее разгадать. Так, по их мнению, население острова ужшкммт на пике своего развития было достаточным для того, чтобы сделать и установить гигантские каменные скульптуры на острове. Как сообщается, население тогда составляло порядка 17 тысяч человек.

Для оценки численности жителей высчитывалось, сколько пригодных для культивации земель было на острове. Как выяснилось таковых было 19% территории Пасхи. Там аборигены взращивали сладкий картофель. Учёным удалось смоделировать урожайность картофеля. Во время исследования эксперты учитывали различные погодные условия и содержание азота в земле. Полученные цифры они сравнили с показателями рождаемости и смертности.

Также отмечается, что население острова жило почти в полной изоляции, но имело сложную социальную структуру и создало замечательные скульптуры до того как началось истощение сельхозземель и последовавшие за этим междоусобные войны. 
Другие материалы по этой теме

Между Марсом и Юпитером обнаружен уникальный космический объект

Ученые: найденные в Перу мумии являются инопланетными рептилиями (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга