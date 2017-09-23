Стали известны подробности убийства пропавшей под Волгоградом 5-летней девочки

Подозреваемый в убийстве девочки задержан и уже признал свою вину. За помощь в раскрытии преступления пенсионер получит 1 млн рубле.

Правоохранители задержали 55-летнего жителя Калача-на-Дону по подозрению в убийстве пятилетней девочки, которая пропала без вести 15 сентября. По данным правоохранительных органов, задержанный подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет алкоголем, а также ранее неоднократно судимый. Об этом сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным ведомства, тело ребенка было найдено в хозяйственной постройке, которая расположена около гаражного бокса. Сейчас следователи изучают эту территорию. По предварительной ужшкммт версии, именно там мужчина расправился с малышкой.

В ходе допроса задержанный сознался в содеянном и дал признательные показания. Согласно его показаниям, убийство им было совершено в день исчезновения девочки - 15 сентября, передает ТАСС. Известно, что длительное время он был знаком с ребенком, и между ними сложились доверительные отношения.

Издание уточняет, что важные для следствия сведения сообщил 73-летний пенсионер. Мужчина рассказал важные для оперативников детали, он неоднократно видел с пропавшим ребенком подозреваемого, а также об исчезновении подозреваемого после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и сообщил эту информацию в полицию.

По данным РИА Новости, пенсионер за помощь в раскрытии убийства девочки получит 1 млн рублей.

Напомним, потерпевшая пропала без вести ровно неделю назад, 15 сентября 2017 года. Девочка не вернулась с детской площадки, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. К поиску ребенка были приложены беспрецедентные усилия – в розыскных мероприятиях, которые не прекращались ни на минуту, принимали участие свыше 300 человек, а также беспилотная авиация. Все были задействованы в прочесывании местности, а также проводили осмотр всех гаражных боксов, поквартирный обход.

Стоит отметить, что мать пятилетней Сони во время опознания не узнала свою дочку. Об этом пишет "Блокнот Волгоград". Издание также опубликовало видео с места обнаружения тела девочки.

"Это не моя дочь, это не мой ребенок", — сказала убитая горем женщина после опознания. Она верила до последнего, что девочку найдут живой.

В настоящее время тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена причина её смерти.