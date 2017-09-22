В Петербурге спустили на воду самый мощный ледокол в мире

Президент РФ Владимир Путин отметил важность ледокола.

В Санкт-Петербурге спустили на воду мощнейший ледокол в мире «Сибирь». Как сообщают РИА Новости, на мероприятии присутствовали председатель Счётной палаты Татьяна Голикова, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Президент РФ Владимир Путин отметил важность ледокола, пишут "Известия".

«Убежден, что этот мощный, оснащенный самыми современными технологиями ледокол значительно укрепит потенциал отечественного атомного флота, будет способствовать решению важных многоплановых задач, стоящих сегодня ужшкммт перед экономикой страны, упрочению позиций России как великой морской державы», –– сказал Путин.

«Спасибо вам за ваш труд, за возрождение отрасли. У «Сибири» есть предшественник — ледокол, который в 1977 году был принят в эксплуатацию, он уже доблестно отслужил свой век. Установил абсолютный рекорд — достиг Северного полюса в мае. Я желаю, чтобы нынешняя «Сибирь» тоже стала рекордсменом», — сказал Алексей Лихачев.

Отмечается, что после спуска на воду достройка «Сибири» будет продолжаться. Срок сдачи ледокола — ноябрь 2020 года.

Ледокол «Сибирь» — не единственный атомоход, который строит Балтийский завод по контракту с ФГУП «Росатомфлот». В процессе строительства также находятся ледоколы «Урал» и «Арктика».

173-метровый корабль-гигант высотой более 15 м предназначен для перевозки грузов по Северному морскому пути и будет способен преодолевать 2,9-метровую толщу льда. Судно проекта 22220 будет иметь два атомных реактора и вступит в строй к 2020 году. «Сибирь» является вторым серийным российским атомным ледоколом. Также в серии строят еще два ледокола — «Арктика» и «Урал».