"Баттл по фактам": Дуров опубликовал в Сети разоблачающие экс-сотрудника Telegram документы

Павел Дуров объяснил конфликт с бывшим сотрудником «ВКонтакте» Розенбергом.

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров обвинил своего экс-сотрудника Антона Розенберга в вымогательстве. По его словам, это не компания «Телеграф» требовала деньги у Розенберга за разглашение коммерческой тайны, а он вымогал у компании 30 млн рублей. Подтверждающие это документы он опубликовал на своей странице "Вконтакте".

"Последние дни российские СМИ обсуждают заявление нашего бывшего коллеги по ВКонтакте Антона Розенберга, который в течение нескольких месяцев подрабатывал борцом со спамом в компании-подрядчике Telegram — российском ООО “Телеграф” (этой компании ужшкммт до июля 2017 мы аутсорсили разбор спама). Розенберг выступил с сюрреалистичной историей о том, как потерял работу из-за моего брата Николая, а ООО "Телеграф" требовал у него "100 миллионов" рублей. Главный участник конфликта, директор ООО "Телеграф" Александр Степанов сегодня представил "баттл по фактам", в деталях опровергнув каждое из сделанных Розенбергом утверждений с помощью документов и хроники событий", - пишет Дуров.

Кроме того, Дуров считает, что Розенберг не потерял работу из-за его брата Николая, «а напротив — получил ее благодаря ему».

"Это не Телеграф требовал у Розенберга 100 миллионов рублей, а Розенберг вымогал у Телеграфа 30 миллионов. И он не потерял работу из-за моего брата Николая, а напротив – получил ее, благодаря ему. И еще много подробностей для тех, кто уже видел в сети пост Антона Розенберга – человека, который решил разменять оказанное ему доверие на 30 миллионов рублей, вплетая в этот клубок алчности своих близких и семью", - резюмировал он.

К публикации он прикрепил ссылку на пост директора ООО «Телеграф» Александра Степанова, в котором тот подробно объясняет историю конфликта с Антоном Розенбергом.