Появилось новое ВИДЕО драки с пауэрлифтером Драчевым в Хабаровске

Росгвардия, опубликовавшая видео, не выявила нарушений у своих сотрудников при драке с участием Драчева. Также в Хабаровске ищут других пострадавших от рук убийцы спортсмена.

В Интернете опубликовали новое видео, на которой запечатлена смертельная драка в Хабаровске, в которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев.

На видео видно, что смертельной драке Аллахверанова с Драчевым предшествовали еще несколько мелких стычек, во время которых Аллахверанов нанес несколько сильных ударов в лицо чемпиону мира по пауэрлифтингу.

Кроме того, по ужшкммт данным ведомства, новые кадры опровергают обвинения в бездействии в адрес гвардейцев.

Представители управления Росгвардии по Хабаровскому краю рассказали о продолжении внутреннего расследования в отношении действий экипажа вневедомственной охраны, которые якобы присутствовали на месте потасовки между Андреем Драчевым и Анаром Алияром оглы Аллахверановым, но ничего не предприняли.

Согласно предварительным данным, нарушений в действиях росгвардейцев выявлено не было, но пока они отстранены от своих обязанностей.

В рамках расследования смерти Драчева представители следствия заявили, что в деле против Аллахверанова могут быть и другие потерпевшие.

Как пишет "Восток Медиа", сотрудники правоохранительных органов полагают, что подозреваемый может быть причастен к совершению и других преступлений.

Как писал TopNews, пауэрлифтер Андрей Драчев скончался после драки, произошедшей 20 августа 2017 года возле кафе в Хабаровске.