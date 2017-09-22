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Опубликовано ВИДЕО удара "Калибрами" подлодки ВМФ РФ по террористам в Сирии

Опубликовано 22.09.17 16:18 Опубликовано ВИДЕО удара "Калибрами" подлодки ВМФ РФ по террористам в Сирии

Удары нанесла российская субмарина "Великий Новгород".

Подлодка ВМФ РФ "Великий Новгород" нанесла удары ракетами "Калибр" по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб. Пуск был осуществлен из акватории Средиземного моря.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ, в качестве целей для поражения были выбраны опорные пункты, бронетехника, а также террористы запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра", участвовавшие в попытке захвата военных РФ.

"Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы ужшкммт подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама", - цитирует издание источник.

Отмечается, что данные объективного контроля подтвердили успешное поражение всех целей.
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