Конец света 23 сентября 2017: в США вечерний телеэфир прервало экстренное сообщение о грядущем апокалипсисе

Апокалипсис 23 сентября 2017 пообещали на нескольких телеканалах округа Ориндж.

Эфир нескольких телеканалов американского округа Ориндж прервало объявление о грядущем конце света. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и слова очевидцев.

Известно, что сначала на экране появилась надпись "Экстренное предупреждение", после чего заговорил мужской голос. Некоторые телезрители рассказали, что происходящее напоминало "радиопередачу, транслируемую по телевизору".

"Поймите, настанут очень жестокие времена", - отмечалось в сообщении.

"Я вздрогнула от неожиданности, поскольку громкость увеличилась ужшкммт в несколько раз. Но я не была напугана, потому что знала, что за этим, скорее всего, стоят какие-нибудь хакеры", -призналась Эрин Майрлес.

По словам представителей телеканалов, предупреждение было отключено сразу же, как они узнали о проблеме. Они отметили, что трансляция, судя по всему, предназначалась для одной из передач на радио, однако из-за технических неполадок вышла в телеэфир состандартной заглушкой на случай экстренных сообщений.

Отметим, что именно на 23 сентября 2017 года американский нумеролог "запланировал" новый "конец света" на Земле.