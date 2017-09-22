 
TOP 10

1 После скандала в Сети с памятника Калашникову уберут схему немецкого автомата

2 Бывший муж Натальи Юнниковой рассказал, что случилось со звездой "Возвращения Мухтара"

3 В США вечерний телеэфир прервало экстренное сообщение о конце света

4 "Сумасшедшего старика мы будем укращать огнем": Ким Чен Ын счел заявление Трампа объявлением войны

5 "Дедушка, когда деньги вернешь?": в конфликт родителей Фриске с Шепелевым втянули сына певицы

6 Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона. Юбиляра со сцены поздравил Путин (ВИДЕО)

7 Подруга Веры Глаголевой раскрыла неизвестные подробности о болезни актрисы

8 После урагана "Ирма" в районе Бермудского треугольника "всплыл" таинственный остров

9 На Урале у женщины забрали детей из-за удаления груди

10 Присяжные признали виновными кровавую "банду амазонок" из Ростовской области

Новости наших партнеров

Конец света 23 сентября 2017: в США вечерний телеэфир прервало экстренное сообщение о грядущем апокалипсисе

Опубликовано 22.09.17 15:21 Конец света 23 сентября 2017: в США вечерний телеэфир прервало экстренное сообщение о грядущем апокалипсисе

Апокалипсис 23 сентября 2017 пообещали на нескольких телеканалах округа Ориндж.

Эфир нескольких телеканалов американского округа Ориндж прервало объявление о грядущем конце света. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и слова очевидцев.

Известно, что сначала на экране появилась надпись "Экстренное предупреждение", после чего заговорил мужской голос. Некоторые телезрители рассказали, что происходящее напоминало "радиопередачу, транслируемую по телевизору".

"Поймите, настанут очень жестокие времена", - отмечалось в сообщении.

"Я вздрогнула от неожиданности, поскольку громкость увеличилась ужшкммт в несколько раз. Но я не была напугана, потому что знала, что за этим, скорее всего, стоят какие-нибудь хакеры", -призналась Эрин Майрлес.

По словам представителей телеканалов, предупреждение было отключено сразу же, как они узнали о проблеме. Они отметили, что трансляция, судя по всему, предназначалась для одной из передач на радио, однако из-за технических неполадок вышла в телеэфир состандартной заглушкой на случай экстренных сообщений.

Отметим, что именно на 23 сентября 2017 года американский нумеролог "запланировал" новый "конец света" на Земле.
Другие материалы по этой теме

Конец света 23 сентября 2017, правда или ложь: американский нумеролог выступил с заявлением

СМИ опубликовали пророчество Матроны Московской: старица предрекла конец света уже на этой неделе

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга