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Минобороны: уже 87% территории Сирии очищены от боевиков

Опубликовано 22.09.17 14:17 Минобороны: уже 87% территории Сирии очищены от боевиков

В Минобороны уточнили, что по окружившим россиян в Сирии боевикам ударили "Калибрами".

Более 87% территории Сирии уже освобождены от боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства", следует из инфографики Минобороны. ВКС РФ с начала операции в Сирии совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов, в результате поразили свыше 96 тысяч объектов террористов.

Среди них командные пункты (всего 8332), опорные пункты террористов (всего 17194), скопления боевиков (всего 53707), лагеря подготовки боевиков (всего 970), склады оружия и боеприпасов (всего 6769), нефтяные месторождения (212) и нефтеперерабатывающие заводы (184), станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков (132), а ужшкммт также 9328 других объектов.

Сейчас единственным крупным районом, контролируемым ИГ, остается долина реки Евфрат. Ранее подлодка Черноморского флота "Великий Новгород" произвела пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, сообщили РИА Новости в Минобороны.

Пуск был произведен из подводного положения из акватории Средиземного моря в 10 часов 11 минут. Целями для поражения стали объекты боевиков "Джебхат-ан-Нусры"* в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров.

Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей, отмечает Минобороны.

Как сообщал Topnews, российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, 20 сентября попали в окружение в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама (граничит с южной частью Идлиба, являющегося одной из зон деэскалации). В операции по деблокированию участвовала сводная группа из бойцов спецназа и военной полиции. Воздушную поддержку оказывала пара штурмовиков Су-25. В результате прорыва блокады получили ранения три спецназовца.
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