 
TOP 10

1 После скандала в Сети с памятника Калашникову уберут схему немецкого автомата

2 СМИ: в Сирии 29 россиян сдерживали 800 боевиков ИГИЛ (ВИДЕО)

3 "Сумасшедшего старика мы будем укращать огнем": Ким Чен Ын счел заявление Трампа объявлением войны

4 "Дедушка, когда деньги вернешь?": в конфликт родителей Фриске с Шепелевым втянули сына певицы

5 Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона. Юбиляра со сцены поздравил Путин (ВИДЕО)

6 Подруга Веры Глаголевой раскрыла неизвестные подробности о болезни актрисы

7 После урагана "Ирма" в районе Бермудского треугольника "всплыл" таинственный остров

8 На Урале у женщины забрали детей из-за удаления груди

9 Присяжные признали виновными кровавую "банду амазонок" из Ростовской области

10 В Англии сняли на ВИДЕО кружение светящихся НЛО

Новости наших партнеров

Присяжные признали виновными кровавую "банду амазонок" из Ростовской области

Опубликовано 22.09.17 13:27 Присяжные признали виновными кровавую "банду амазонок" из Ростовской области

В Ростовском областном суде присяжные вынесли вердикт по уголовному делу «банды амазонок» - их признали виновными в гибели 28 человек.

В Ростовском областном суде присяжные вынесли вердикт по уголовному делу «банды амазонок». Они признали участников преступной группировки виновными в убийствах и грабеже. Теперь женщинам грозит до 25 лет лишения свободы, а бывшему автоинспектору Сергею Синельнику – пожизненное заключение, сообщает 161.ru.

Уголовное дело в отношении банды «амазонок» Ростовский областной суд начал рассматривать в феврале 2016 года. На скамье подсудимых четверо уроженцев Ставропольского края: Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория, супруги Сергей и Анастасия Синельник. Банду в 2007 году ужшкммт создал Роман Подкопаев, муж Инессы Тарвердиевой. Оперативники застрелили его в 2013 году, когда задерживали «амазонок», отмечает Дон24.

В общей сложности так называемую «банду амазонок» считают причастной к гибели 28 человек. Однако предполагаемый глава «семейного предприятия» Роман Подкопаев был убит при задержании, а его супруга Инесса дала признательные показания по десяти убийствам. Виктория Синельник – сестра Подкопаева, вместе с мужем, сотрудником ГИБДД, по материалам дела, прятали похищенное у жертв и помогали планировать преступления.

Список преступлений, в которых обвиняют семью Тарвердиевых-Синельник - это убийства нижегородской семьи Чудаковых в июле 2008 года, сотрудников вневедомственной охраны в сентябре 2012 года, сотрудника ГИБДД в Аксае, в марте 2013 года, сотрудников ЧОПа в Новочеркасске, в апреле 2013 года. Последним эпизодом в кровавой карьере стал налет на частный дом на окраине Аксая 8 сентября 2013 года. Ценой жизней хозяев дома оказались мороженые окорочка, духи и спиртное.

Среди деяний, в совершении которых обвинялась Инесса Тарвердиева и ее соучастники, - жестокое убийство семьи нижегородского спецназовца, его супруги и двоих малолетних детей в 2009 году. Рядом с кровавым местом преступления на трассе "Дон" следователи нашли клинок с надписью: "Моей любимой амазонке", которым орудовала лидер банды. С этой надписи группа и получила свое прозвище. После задержания Инесса Тарвердиева созналась в совершении этого злодеяния у поселка Рассвет, уточняет "Российская газета".

В свое время это преступление приписывали банде Цапков, еще один житель Ростовской области провел по подозрению в том же убийстве под стражей более года, пока не был оправдан.

Взять банду сотрудникам правоохранительных органов удалось 8 сентября 2013 года. Наряд вневедомственной охраны заметил в лесополосе около города Аксай подозрительный фургон. Однако, когда полицейские приблизились для проверки документов, то бандиты открыли по ним огонь из пистолетов. Один из полицейских - Иван Шаховой - погиб на месте, но его напарник Алексей Лагода, несмотря на ранение, успел достать табельное оружие и вступил в бой. Он же и вызвал подкрепление.
Другие материалы по этой теме

Следствие: ростовских "амазонок" подозревают в 30 убийствах

Присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Немцова

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга