Присяжные признали виновными кровавую "банду амазонок" из Ростовской области

В Ростовском областном суде присяжные вынесли вердикт по уголовному делу «банды амазонок» - их признали виновными в гибели 28 человек.

В Ростовском областном суде присяжные вынесли вердикт по уголовному делу «банды амазонок». Они признали участников преступной группировки виновными в убийствах и грабеже. Теперь женщинам грозит до 25 лет лишения свободы, а бывшему автоинспектору Сергею Синельнику – пожизненное заключение, сообщает 161.ru.

Уголовное дело в отношении банды «амазонок» Ростовский областной суд начал рассматривать в феврале 2016 года. На скамье подсудимых четверо уроженцев Ставропольского края: Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория, супруги Сергей и Анастасия Синельник. Банду в 2007 году ужшкммт создал Роман Подкопаев, муж Инессы Тарвердиевой. Оперативники застрелили его в 2013 году, когда задерживали «амазонок», отмечает Дон24.

В общей сложности так называемую «банду амазонок» считают причастной к гибели 28 человек. Однако предполагаемый глава «семейного предприятия» Роман Подкопаев был убит при задержании, а его супруга Инесса дала признательные показания по десяти убийствам. Виктория Синельник – сестра Подкопаева, вместе с мужем, сотрудником ГИБДД, по материалам дела, прятали похищенное у жертв и помогали планировать преступления.

Список преступлений, в которых обвиняют семью Тарвердиевых-Синельник - это убийства нижегородской семьи Чудаковых в июле 2008 года, сотрудников вневедомственной охраны в сентябре 2012 года, сотрудника ГИБДД в Аксае, в марте 2013 года, сотрудников ЧОПа в Новочеркасске, в апреле 2013 года. Последним эпизодом в кровавой карьере стал налет на частный дом на окраине Аксая 8 сентября 2013 года. Ценой жизней хозяев дома оказались мороженые окорочка, духи и спиртное.



Среди деяний, в совершении которых обвинялась Инесса Тарвердиева и ее соучастники, - жестокое убийство семьи нижегородского спецназовца, его супруги и двоих малолетних детей в 2009 году. Рядом с кровавым местом преступления на трассе "Дон" следователи нашли клинок с надписью: "Моей любимой амазонке", которым орудовала лидер банды. С этой надписи группа и получила свое прозвище. После задержания Инесса Тарвердиева созналась в совершении этого злодеяния у поселка Рассвет, уточняет "Российская газета".

В свое время это преступление приписывали банде Цапков, еще один житель Ростовской области провел по подозрению в том же убийстве под стражей более года, пока не был оправдан.

Взять банду сотрудникам правоохранительных органов удалось 8 сентября 2013 года. Наряд вневедомственной охраны заметил в лесополосе около города Аксай подозрительный фургон. Однако, когда полицейские приблизились для проверки документов, то бандиты открыли по ним огонь из пистолетов. Один из полицейских - Иван Шаховой - погиб на месте, но его напарник Алексей Лагода, несмотря на ранение, успел достать табельное оружие и вступил в бой. Он же и вызвал подкрепление.