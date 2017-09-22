В России повысят штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов

Госдумой во втором чтении одобрен законопроект о повышении штрафов за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

В России увеличат штраф до 2,5 тысячи рублей для водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов, передает Агентство "Москва". Такой правительственный законопроект приняла Государственная дума во втором чтении.

В пояснительной записке сообщается, что необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2015 года возбуждено 1 663 679 дел, в ужшкммт то время как за аналогичный период 2014 года – 1 644 593 дела).

В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей.

Также в Минтрансе разрабатывают документ, который позволит штрафовать водителей, проезжающих "зайцами" по платным участкам трасс.