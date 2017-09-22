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В Санкт-Петербурге на воду спустили самый мощный ледокол в мире (ВИДЕО)

Опубликовано 22.09.17 13:13 В Санкт-Петербурге на воду спустили самый мощный ледокол в мире (ВИДЕО)

Двухреакторный 170-метровый ледокол «Сибирь» в полдень 22 сентября был торжественно спущен на воды Северной столицы.

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь", который предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути, спустили на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Корпус атомохода освятил батюшка. Затем председатель Счетной палаты Татьяна Голикова "благословила" "Сибирь" — разбила бутылку крымского шампанского о борт ледокола, отмечает РИА Новости.

Сотрудники завода после этого перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус "Сибири" на стапеле, и атомоход под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы.

Первый ужшкммт серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 был заложен в мае 2015 года, срок сдачи - 2020 год. По контракту с ФГУП "Росатомфлот" теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода – ноябрь 2020 года. Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" (его предстоит сдать в первой половине 2019 года), идет сооружение второго серийного атомного ледокола проекта 22220 "Урал" (срок его сдачи – ноябрь 2021 года).

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.
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