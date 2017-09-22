Притворилась подругой: дочь Веры Глаголевой уличила во лжи актрису Марину Яковлеву

Позднее Яковлева оправдалась за вранье о покойной актрисе.

Известная российская актриса Марина Яковлева ответила на критику со стороны дочери Веры Глаголевой - Анны Нахапетовой, обвинившей ее во лжи относительно близкой дружбы с ее покойной матерью.

Как пишет НСН, Марина Яковлева пришла на одну из передач, посвященных Вере Глаголевой. В ходе проекта она поделилась своими воспоминаниями об актрисе. Выступление Яковлевой вызвало гнев со стороны родственников покойной звезды, а Анна Нахапетова даже опубликовала эмоциональное ужшкммт обращение в Instagram, в котором указала на грубые ошибки, допущенные Яковлевой во время эфира.

К примеру, актриса описывает страдания младшего брата Веры Глаголевой из-за смерти сестры, тогда как его самого нет в живых уже семь месяцев.

"Вы зачем это делаете, о какой дружбе вы можете говорить?" - возмущается девушка.

В своих комментариях относительно сложившейся ситуации Марина Яковлева заявила, что действительно соврала насчет близкой дружбы с Верой Глаголевой. Также она призналась, что придумала воспоминания об актрисе. Сделала он это из-за того, что ей срочно понадобились деньги, тогда как за участие в ток-шоу ей предложили хорошую оплату, пишет Eg.ru.