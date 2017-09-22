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Подруга Веры Глаголевой раскрыла неизвестные подробности о болезни актрисы

Опубликовано 22.09.17 12:26 Подруга Веры Глаголевой раскрыла неизвестные подробности о болезни актрисы

Подруга и продюсер Наталья Иванова сообщила новые подробности смертельной болезни Глаголева.

Накануне 40 дней со смерти актрисы журналисты журнала Starhit пообщались с подругой Веры Глаголевой, продюсером Натальей Ивановой, с которой та не только дружила, но и сотрудничала. Женщина раскрыла подробности смертельно болезни артистки.

16 августа скончалась народная артистка России Вера Глаголева. Длительное время актриса и режиссер боролась с онкологическим заболеванием.

«Вере стало хуже в феврале, после похорон брата Бориса, который тоже умер от онкологии. В течение последнего полугода состояние ее здоровья было ужшкммт нестабильным, но все равно никто не думал о страшном исходе, мы надеялись, что обойдется. У нее до последнего дня была огромная жажда жизни, желание работать и творить. Я твердо знаю, что это не входило в ее планы», – рассказала Иванова.

По ее словам, порой близкие забывали о болезни актрисы. «Подвижная, легкая, она работала за двоих», – вспоминает продюсер. Женщина всегда пресекала любые разговоры на эту тему, которая была запретной в ее кругу. 

Наталья знала о болезни Веры. По словам женщины, она появилась "не вчера" и была коварна тем, что порой все забывали, что Глаголева больна, отмечают Дни.ру.

"Подвижная, легкая, она работала за двоих, а разговоры о своей болезни, даже в самом близком кругу, резко пресекала. Это была запретная тема. Я тоже довольствовалась тем, что она скажет сама. Поскольку мы плотно работали, снимали фильмы, а это сложный процесс, в который втянуты финансы, десятки людей, то я знала чуть больше других, особенно когда это касалось ее отъездов на лечение", – отметила продюсер.
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