На Урале у женщины забрали детей из-за удаления груди

СК и детский омбудсмен проводят проверку после изъятия у жительницы Урала приемных детей.

Следствие организовало проверку по факту изъятия приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских после того, как она сделала операцию по удалению груди, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Ведомство отмечает, что проверка организована "с учетом значимости защиты прав детей, что является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ужшкммт также намерена изучить обстоятельства, при которых забрали приемных детей у женщины, прошедшей операцию по удалению молочных желез, передает ТАСС.

"Мы запросили решение суда и все документы уполномоченных структур, касающиеся этого дела. Внимательно изучим их и оценим ситуацию, исходя из интересов и прав детей", - приводит слова Кузнецовой издание.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки. Женщина намерена обжаловать решение суда.

Юлия сама рассказала РЕН ТВ о том, как надзорные органы забирали у нее приемных детей. Женщина говорит, что представители органов опеки ворвались в жизнь ее семьи, используя угрозы и шантаж.

После операции в дом к Юлии пришли сотрудники органов опеки и начали предъявлять умозрительные претензии. В частности, женщине заявили, что она незаконно сделал операцию, что противоречит договору об опеке. Кроме того, органы опеки обвинили семью в том, что в доме якобы грязно, не хватает куска обоев на стене. Юлия не может понять, каким образом пыль на полу и старый ремонт угрожают жизни и здоровью детей.

Кроме того женщина предъявила представителям опеки справку, узаконивающую сделанную ею операцию. По словам Юлии, сотрудники попытались похитить справку из ее квартиры.

После расставания они несколько раз навещали детей, потом им посоветовали этого не делать, так как каждый раз малыши при разлуке сильно нервничали. Родители переживают, что сейчас мальчики остались без должного ухода и годы лечения и реабилитации, вернувшие мальчикам хотя бы относительное здоровье, могут пойти прахом.

Между тем фотографии мальчиков и их данные уже выложены на сайте «Усыновление в России». Им ищут новые семьи, пишет Znak.com.