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Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона. Юбиляра со сцены поздравил Путин (ВИДЕО)

Опубликовано 22.09.17 10:19 Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона. Юбиляра со сцены поздравил Путин (ВИДЕО)

Гимнастка побывала на юбилейный вечер своего бывшего коллеги по Госдуме.

Олимпийская чемпионка и бывший депутат Госдумы РФ Алина Кабаева произвела настоящий фурор на юбилейном вечере известного певца и политика Иосифа Кобзона в Кремлевском дворце.

Гимнастка пришла на творческий вечер своего бывшего коллеги по Государственной думе в белой блузке и дизайнерской юбке зеленого цвета. При этом она распустила волосы.

"Настоящая королева!", "Похожа статью на молодую Елизавету Вторую!", - поделились с журналистами "Дни.ру" очевидцы.

По словам одного ужшкммт из зрителей, Алина Кабаева грациозно шла по залу и приветливо улыбалась всем присутствующим. Затем она заняла место в представительском VIP-партере рядом с хирургом Леонидом Рошалем, телеведущим Юрием Николаевым и юмористом Владимиром Винокуром.

Напомним, Алина Кабаева и Иосиф Кобзон подружились во время работы в Госдуме. 

Отметим, что юбиляра поздравил президент России Владимир Путин, который стал почетным гостем творческого вечера артиста, продолжавшегося, к слову, около пяти часов. 
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