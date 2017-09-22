Гимнастка побывала на юбилейный вечер своего бывшего коллеги по Госдуме.

Олимпийская чемпионка и бывший депутат Госдумы РФ Алина Кабаева произвела настоящий фурор на юбилейном вечере известного певца и политика Иосифа Кобзона в Кремлевском дворце.

Гимнастка пришла на творческий вечер своего бывшего коллеги по Государственной думе в белой блузке и дизайнерской юбке зеленого цвета. При этом она распустила волосы.

"Настоящая королева!", "Похожа статью на молодую Елизавету Вторую!", - поделились с журналистами "Дни.ру" очевидцы.

По словам одного ужшкммт из зрителей, Алина Кабаева грациозно шла по залу и приветливо улыбалась всем присутствующим. Затем она заняла место в представительском VIP-партере рядом с хирургом Леонидом Рошалем, телеведущим Юрием Николаевым и юмористом Владимиром Винокуром.

Напомним, Алина Кабаева и Иосиф Кобзон подружились во время работы в Госдуме.

Отметим, что юбиляра поздравил президент России Владимир Путин, который стал почетным гостем творческого вечера артиста, продолжавшегося, к слову, около пяти часов.