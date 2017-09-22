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Эксперты назвали самый надежный браузер

Опубликовано 22.09.17 10:03 Эксперты назвали самый надежный браузер

Специалисты по компьютерной безопасности немецкой компании X41 D-Sec протестировали браузеры на разные способы взлома.

Специалисты по безопасности немецкой компании X41 D-Sec протестировали браузеры на разные способы взлома. Оценивались Chrome, Edge и Internet Explorer. В итоге оказалось, что наименее уязвимым браузером остается Chrome. Ограничения безопасности в нем лучше, чем в Edge. Также в Chrome применяется более эффективный способ останавливать атаки.

Как пишет "РГ", самое слабое место в Edge - это то, что Microsoft продолжает полагаться на устаревший Internet Explorer. В Edge хранится список веб-сайтов, которые предлагают пользователю переключиться на Explorer. Это приводит к игнорированию ужшкммт всех современных средств защиты, которые имеются в Edge.

Доступный способ обойти защиту - заразить один из этих сайтов вредоносным ПО, после чего вирус будет доставлен через Internet Explorer на компьютер пользователя.

Все три браузера были протестированы на защиту от фишинга. Наиболее уязвимыми против таких атак также оказались Edge и Internet Explorer - из-за их поддержки устаревших функций. Однако эксперты обнаружили, что хакер может практически полностью захватить Chrome через вредоносное расширение.

Наконец, Safe Browsing Google является более точным, нежели SmartScreen от Microsoft. Однако вряд ли они помогут в борьбе с целенаправленными атаками с целью шпионажа.
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