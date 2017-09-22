КНДР заявила об испытании сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане

Глава МИД КНДР сравнил заявление Трампа о готовности уничтожить Северную Корею с "лаем собаки".

Ответом на речь президента США Дональда Трампа, пригрозившего Северной Корее уничтожением, может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане", — сказал министр.

Он сравнил заявление Трампа о готовности уничтожить КНДР с "лаем собаки". "Если он ужшкммт думал, что способен напугать нас собачьим лаем, то это просто сон собаки", — сказал глава МИД, имея в виду северокорейский вариант пословицы "собаки лают, караван идет".

Вместе с тем министр отметил, что такие решения принимает лидер КНДР. «Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын», — сказал он. Его слова приводит РБК.

Дональд Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН 19 сентября. Если Пхеньян не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, у Соединенных Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», говорил он с трибуны ООН.