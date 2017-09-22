Какой сегодня праздник: 22 сентября 2017 отмечается церковный праздник Аким и Анна

Сегодня, 22 сентября 2017, также отмечается День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля, День Сети и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 22 сентября: Аким и Анна

22 сентября 2017 года отмечается народный праздник Аким и Анна. Церковь в этот день вспоминает родителей Девы Марии (Богородицы) – святых Иоакима и Анну.

Являясь прямыми предками Иисуса Христа, они получили название "Богоотцы". Анна походила из семьи священника (род Ааронова), а Иоаким – из рода Давидова (дом царя Давида).

По преданию, пара была бездетной, и каждый день молилась о даровании им потомства. Однажды Иоаким пришел в храм с целью принесения жертвы Богу, но получил отказ первосвященника, который ужшкммт обосновал его отсутствием детей у пары, а в те времена в Израиле это считалось карой свыше. Скорбя о бездетности, он отправился в пустыню, чтобы предаться мольбам о рождении ребенка. Проведя 40 дней в молитвах и скорби, ему явился ангел, который поведал о скором рождении дочери. Повелев ему вернуться в Иерусалим, он также сообщил, что его потомство будет посвящено Богу и станет известным миру. Этот же ангел явился и Анне, поведав ей об исполнении ее молитвы и скором зачатии дочери по имени Мария. Через 9 месяцев у них родилась малышка, которую позже отдали в храм Иерусалима для богослужения.

В этот день семьи обновляют огонь в домах, сжигают старую одежду, чтобы их не одолели болезни, сглазы и порчи, а детей выставляют на порог и обливают водой.

Новобрачные пекут круглые пироги и угощают родню, а в семьях накрывают широкие столы и приглашают повитух на пиршество.

Детям в этот день нужно попросить прощения у родителей и поклониться им. Также в этот день вспоминают об умерших родителях и молятся святым о зачатии ребенка.

Какой сегодня праздник, 22 сентября: День осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия в 2017 году наступает 22 сентября. Каждый год дата празднования этого дня меняется.

В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор. День и ночь длятся по 12 часов. В следующие сутки Солнце занимает южное полушарие, а ночь начинает наступать на день. В старину этот праздник имел два значения: расставание со старым и отдание почестей усопшим.

В этот день славяне чествовали солнце. Они просили его о помощи «отогнать ночь, надвигающуюся на дом и вернуть день».

Какой сегодня праздник, 22.09.2017: Всемирный день без автомобиля

Всемирный день без автомобиля отмечается ежегодно 22 сентября. С 2008 года к праздничным мероприятиям присоединилась и Россия.

Мнения о том, в какой стране впервые произошла данная акция, разнятся. Одни приписывают этот день Англии (1997-й г.), другие – Франции (1998-й г.). Однако необходимо упомянуть, что первые подобные акции устраивались еще в 1973 году в рамках нефтяного кризиса. А в декабре 1994 г. во время конференции в Испании представители многих стран призвали к периодическому проведению таких мероприятий.

Если в первые годы празднования к данному движению примкнули только около 20 городов, то уже к 2001 году их насчитывалось более 1000 из 35 государств.

День Сети (OneWebDay)

Главным местом проведения торжественных мероприятий считается Battery Park (Нью-Йорк, США). Ежегодно 22 сентября во многих городах (Лондон, Вена, Тайбэй, Неаполь, Белград и другие) организуются онлайн-конкурсы с написанием лучшего рассказа об интересном использовании сайта Graigslist, показательные выступления, где обучают редактированию статей в Wikipedia и умению создавать и вести онлайн-дневники.

Всемирный день защиты слонов

22 сентября многие страны отмечают Всемирный день защиты слонов. Инициатором праздника были природоохранные организации, неравнодушные люди и экологи. Ведь многие беспокоятся за сокращение численности этих животных. Слоны являются самыми крупными сухопутными млекопитающими на Земле. Такие животные очень умные и обладают самосознанием.

День партизанской славы Украины

Праздник проходит в стране каждый год 22 сентября. Установлен он был по приказу президента в 2001 году, в честь 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Великой Отечественной войны. торжество проходит как дань всенародного уважения к тем людям, которые боролись в суровое время с фашистами, не жалея жизни и сил.

День независимости Болгарии

Каждый год страна отмечается свой день 22 сентября. В этот день люди отмечают годовщину провозглашения суверенного Болгарского царства в 1908 году. Болгарское царство до этого момента формально было вассалом Османской империи. Болгарский князь Фердинанд в 1908 году 22 сентября зачитал в городе Велико-Тырново Манифест, в котором говорилось о Независимости страны.

Балтийский день единства

Литва, Латвия и Эстония каждый год 22 сентября отмечают Балтийский день единства. Орден меченосцев в 1207 году захватил территории ливов, а потом земли латгалов в 1214 году. У ордена была цель – добыть военный и политический контроль над Балтией, а после обратить всех жителей в христианство. В 1236 году 22 сентября монахи Ордена и крестоносцы сделали разбойничий набег на Литву.

Кто празднует именины 22 сентября 2017 года?

Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Что произошло 22 сентября в истории?

1764 – в России введены каменные верстовые столбы.

1789 – победа русско-австрийских войск над турецкой армией в битве при Рымнике.

1839 – состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года.

1862 – в этот день Авраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными».

1935 – в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание Маршал Советского Союза.

1960 – провозглашение независимости Республики Мали.

Кто родился 22 сентября из знаменитостей?