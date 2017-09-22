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Вооруженные трансвеститы в Рио-де-Жанейро ограбили вокалистов группы Pet Shop Boys

Опубликовано 21.09.17 23:28 Вооруженные трансвеститы в Рио-де-Жанейро ограбили вокалистов группы Pet Shop Boys

Музыканты решили прогуляться вдоль пляжа без охраны, чем и воспользовались грабители.

Вооруженные ножом преступники ограбили участников британского дуэта Pet Shop Boys в Рио-де-Жанейро. Хотя известно  об этом стало только сейчас, инцидент произошел в прошлую субботу в 20:30 по местному времени (02:30 мск воскресенья), передает ТАСС со ссылкой на газету Globo.

Нападение на вокалистов Криса Лоу и Нила Тэннанта, по данным издания, произошло на набережной Копакабана (самой популярной туристический район города).

Как отмечается, музыканты решили прогуляться вдоль пляжа без охраны, чем и воспользовались ужшкммт грабители, коими стали четверо вооруженным трансвеститов. Они окружили участников дуэта и, угрожая расправой.

В итоге звезды вернулись в отель без наличных денег и мобильных телефонов. Издание отмечает, что участники дуэта не стали писать заявление в полицию.
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