Музыканты решили прогуляться вдоль пляжа без охраны, чем и воспользовались грабители.

Вооруженные ножом преступники ограбили участников британского дуэта Pet Shop Boys в Рио-де-Жанейро. Хотя известно об этом стало только сейчас, инцидент произошел в прошлую субботу в 20:30 по местному времени (02:30 мск воскресенья), передает ТАСС со ссылкой на газету Globo.

Нападение на вокалистов Криса Лоу и Нила Тэннанта, по данным издания, произошло на набережной Копакабана (самой популярной туристический район города).

Как отмечается, музыканты решили прогуляться вдоль пляжа без охраны, чем и воспользовались ужшкммт грабители, коими стали четверо вооруженным трансвеститов. Они окружили участников дуэта и, угрожая расправой.

В итоге звезды вернулись в отель без наличных денег и мобильных телефонов. Издание отмечает, что участники дуэта не стали писать заявление в полицию.