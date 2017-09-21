Назван претендент на премию «Оскар» от России

Список претендентов на премию объявят 4 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье.

Фильмы «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского попали в длинный список премии Европейской киноакадемии.

В лонг-лист, представленный на сайте EFA, вошли 51 полнометражная лента из 31 страны. Среди картин, которые рассматривал для выдвижения на премию Российский оскаровский комитет, также были фильмы «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Матильда» Алексея Учителя, «Теснота» Кантемира Балагова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Холодное танго» Павла Чухрая и другие картины.

Отметим, что в ближайшие недели более 3 тыс. академиков будут голосовать по режиссерским, актерским и сценарным номинациям, а также в категории «Лучший европейский фильм», сообщает "Газета.Ru" . Список претендентов на ужшкммт премию объявят 4 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье. Победители станут известны 9 декабря в Берлине.

Ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева собрались выдвинуть на «Оскар» от России вслед за «Матильдой» Алексея Учителя.