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Apple прекратит продажи легендарного iPhone в России

Опубликовано 21.09.17 17:50 Apple прекратит продажи легендарного iPhone в России

Известно, что производство данной модели популярного смартфона уже прекращено, а ретейлеры распродают остатки со складов.

К концу 2017 года Apple прекратит продавать iPhone 5s в России. На этом смартфоне впервые появился сканер отпечатка пальца. Место бюджетной модели займет iPhone SE, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

По данным издания, iPhone 5s больше не выпускается, а ретейлеры распродают остатки. Причем купить культовый смартфон нельзя будет даже у «серых» продавцов. По словам представителя интернет-магазина kupidigital.ru, сейчас спрос на смартфон 5s очень низкий, несмотря на невысокую цену — всего 15 тысяч рублей.

В iMobile77 недовольны тем, что официальные ритейлеры предлагают 5s с ужшкммт большими скидками, поэтому магазин не собирается его продавать в ближайшем будущем. Про скидки чистая правда: в середине августа смартфон подешевел у официалов (и не только) на целых 32%.

В «МегаФоне» подтверждают: SE действительно заменит 5s в бюджетном ценовом сегменте.

В то же время, как подчеркивают продавцы, четырехдюймовый iPhone SE, который стоит на несколько тысяч рублей дороже предшественника, технически значительно более продвинутый. Кроме того, летом он обошел iPhone 5S по продажам, хотя до этого 5S был самым продаваемым iPhone в России.
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