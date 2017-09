Президент Филиппин публично пообещал убить сына из-за наркотиков

Филиппинский президент Родриго Дутрете дал обещание убить собственного сына Паоло в том случае, если следствию удастся доказать, что мужчина виновен в незаконном обороте наркотиков, пишет Мир24 со ссылкой на The Telegraph.

«Ранее я говорил: "Если у меня есть дети, которые употребляют наркотики, убейте их, чтобы людям нечего было сказать". И я сказал Пулонгу: "Мой приказ - убить тебя, если тебя поймают, и я защищу полицию, которая убьет тебя, если это правда"», - заявил Дутерте ужшкммт в ходе выступления перед членами правительства в президентском дворце.

Duterte to son Paolo: I ordered cops to kill you if you're into drugs https://t.co/N333ECjr2m