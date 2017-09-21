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Президент Филиппин публично пообещал убить сына из-за наркотиков

Опубликовано 21.09.17 17:38 Президент Филиппин публично пообещал убить сына из-за наркотиков

В отношении Паоло Дутерте сенат проводит расследование по обвинению в причастности к китайской мафии.

Филиппинский президент Родриго Дутрете дал обещание убить собственного сына Паоло в том случае, если следствию удастся доказать, что мужчина виновен в незаконном обороте наркотиков, пишет Мир24 со ссылкой на The Telegraph.

«Ранее я говорил: "Если у меня есть дети, которые употребляют наркотики, убейте их, чтобы людям нечего было сказать". И я сказал Пулонгу: "Мой приказ - убить тебя, если тебя поймают, и я защищу полицию, которая убьет тебя, если это правда"», - заявил Дутерте ужшкммт в ходе выступления перед членами правительства в президентском дворце.

В сентябре в отношении 40-летнего Паоло Дутерте по прозвищу Пулонг после жалоб со стороны оппозиций было инициировано сенатское расследование. Сына филиппинского лидера заподозрили в том, что он был членом китайского синдиката, который поставлял метамфетамин из Поднебесной в Манилу. При этом сам Паоло Дутерте категорически отвергает все обвинения.

По словам оппозиционного филиппинского депутата, сын президента помогал наркоторговцам доставлять метамфетамин в страну. В ответ Дутерте потребовал представить ему доказательства обвинений, напоминает РИА ФАН.

«Если мои дети будут причастны к наркотикам, убейте их, чтобы людям нечего было сказать», — еще раз заявил президент Филиппин.
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