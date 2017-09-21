Китай намерен запустить свою космическую миссию к Марсу

КНР планирует стать первой страной на Земле, которая совместит как орбитальные, так и наземные работы на Марсе в одной миссии.

Китай запустит исследовательскую космическую миссию к Марсу около 2020 года. КНР также планирует получить образцы почвы и скальной породы с четвертой планеты Солнечной системы к 2030 году, передает ТАСС со ссылкой на China Daily.

По словам главного конструктора проекта Чжан Жунцяо, Китай намерен стать первой страной, которая совместит как орбитальные, так и наземные работы на Марсе в одной миссии. В китайском проекте работа ведется по трем основным ужшкммт направлениям: орбитальному аппарату, посадочному модулю, а также марсоходу. Всего миссия будет включать в себя 13 комплексов научно-исследовательского оборудования: семь из них предназначены для орбитального аппарата и еще шесть для планетохода.

В частности, к 2030 году исследователи также планируют получить образцы почвы и скальной породы Марса. Отмечается, что миссия будет включать три направления: орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, передает RT.

«Марс может послужить не только подходящим местом для его освоения роботами или человеком. Исследование эволюции планеты поможет нам ответить на некоторые ключевые вопросы космологии, что окажет сильное влияние на нашу жизнь», — подчеркнул Жунцяо.

Орбитальный аппарат соберет данные об атмосфере Марса, его электромагнитном поле, температуре планеты, ее ландшафте, а также другую полезную информацию. Марсоход весом около 200 кг будет изучать поверхность планеты, а также тестировать оборудование. По словам ученого, до 2020 года Китай планирует осуществить посадку на Луне непилотируемого аппарата в рамках программы "Чанъэ-4", а также намерен отправить к спутнику земли беспилотную миссию "Чанъэ-5" с возвращаемым модулем для получения образцов грунта