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У знаменитого "Шерлока Холмса" объявился внебрачный сын

Опубликовано 21.09.17 13:14 У знаменитого "Шерлока Холмса" объявился внебрачный сын

Кирилл Гиляров намерен доказать свое родство с актером Василием Ливановым.

По словам правозащитника Кирилла Гилярова, он приходится сыном известному отечественному актеру Василию Ливанову.

Как пишет Life, сейчас Гилярова добивается признания своего статуса. Он уже обратился в Тушинский суд Москвы с заявлением о проведении генетической экспертизы, однако потерпел неудачу.

По  словам мужчины, о настоящем отце ему в возрасте 12 лет рассказала мать, работавшая с Ливановым на студии "Союзмультфильм". Тогда Гиляров тогда попытался познакомиться с актером, но тот якобы не пожелал ужшкммт с ним общаться, прогнал мальчика и "пригрозил милицией".

Спустя 20 лет Кирилл Гиляров снова решил поговорить со звездой фильмов о Шерлоке Холмсе и доказать родство. По словам мужчины, ему не нужны деньги актера, однако Василий Ливанов все равно отказался от проведения экспертизы.
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