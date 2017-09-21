США извинятся перед Путиным за Фримена, а Захарова уверена, что его подставили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеовыступление американского актера Моргана Фримена касательно Путина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что известного актера Моргана Фримена, призвавшего в видеоролике американцев защищаться от России, подставили, и подлинные инициаторы этой истории станут скоро известны. Такое мнение она выразила в среду на своей странице в Facebook.

"Моргана Фримана подставили так же, как в своё время подставили Коллина Пауэлла. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы ужшкммт узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки", - заявил она.

При этом Захарова добавила, что миф о "российской угрозе" уже не в первый раз используется для достижения неких целей. Она привела пример, что при прежней администрации Обамы по тайному решению суда велась прослушка главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Прослушка велась до и после выборов.

"Понимаете , причем тут Россия? Правильно - легитимизации предвыборного беззакония. Без внешнего фактора всё банально превратилось был в новый Уотергейт, а с наличием "зарубежного вмешательства" история развивается в русле национальной безопасности", - резюмировала представитель российского МИД.

Между тем политический обозреватель из США Майкл Бом в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что в России поняли так, что Фримен обещает военное нападение России на Америку и обвиняет Путина в коварном замысле.

"Это неправильно. Актер критикует не Путина, а Трампа за то, что он вяло реагирует на российские кибератаки и на то, что она мешает миссиям США в Евразии. Сам по себе образ обиженного шпиона, который мстит Америке за распад СССР, уже настолько укоренился в США, стал избитой темой, что американский зритель на это больше не обращает внимания, а относится как к заевшей пластинке. Я считаю, что Россия действительно обижена на распад СССР, но не понимаю, почему у вас считают, что в этом виновата Америка? Но о нападении России на Америку двух мнений быть не может: она не нападала и мы уверены, что нападать не собирается", - заявил он.

Он подчеркнул, что видео, которое снял актер — его личная инициатива.

"Поэтому политики за него не в ответе. А каждый обычный американец может сказать об этом Путину, что хочет. Может извиниться", - сказал Бом.

Ранее Фримен принял участие в съемках видеоролика, снятого так называемым "Комитетом по расследованию против России". Видео была размещено на портале YouTube. В нем актер, в частности, призывает "защитить демократию США от России".