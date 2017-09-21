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Пять стран договорились о совместном преследовании виновных в крушении малазийского "Боинга"

Опубликовано 21.09.17 12:48 Пять стран договорились о совместном преследовании виновных в крушении малазийского "Боинга"

Главы МИД стран группы по расследованию крушения MH17 подписали совместный меморандум.

Пять стран-участниц совместной группы по расследованию катастрофы MH17, произошедшей летом 2014 года в небе над Донбассом, подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, сообщает РИА Новости.

В группу входят Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. В документе говорится о политической поддержке сторон "уголовного преследования лиц, обвиняемых в сбивании самолета рейса МН17".

«Страны Совместной следственной группы полны решимости привлечь виновных к ответственности. Это письменное соглашение является убедительным доказательством этого. В июле мы приняли решение об ужшкммт уголовном преследовании по голландскому законодательству, но с прочным международным сотрудничеством и поддержкой», — заявил глава МИД Нидерландов Берт Кендерс.

По его словам, участники группы в июле решили, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но "при активной поддержке со стороны международного сообщества".

В Совместной следственной группе (ССГ) работают представители пяти государств. ССГ занимается уголовным расследованием трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, напоминают "Известия".

Тогда разбился пассажирский самолет Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли граждане 10 государств — 283 пассажира и 15 членов экипажа.
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