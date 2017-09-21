НАСА показало ВИДЕО движения магаайсберга из космоса

Айсберг, в четыре раза превышающий размер Лондона, может привести к исчезновению другого крупного ледяного шельфа.

Профессор Стивен Лермитт на своей странице в Twitter опубликовал снимки и видеозапись, которые изображают «мега-айсберг» А68. По габаритам он превосходит Лондон в 4 раза, и эта дрейфующая глыба льда может стереть с лица Земли крупный шельфовый ледник.

Айсберг A68 откололся от ледника Ларсена в июле этого года, а в настоящее время отошел от шельфа и движется к леднику Ларсена С, передает "Звезда".

По предположению исследователей, столкновение айсберга с ледником может полностью уничтожить Ларсен С.

А68 откололся ужшкммт от ледника в июле это года. Появление «мегаайсберга» не стало неожиданностью для исследователей. О том, что ледник Ларсена, расположенный на восточном побережье полуострова Антарктический, начал распадаться, стало известно еще в 1995 году. Все это время Европейское космическое агентство (ESA) вело за ним спутниковые наблюдения.