НАСА показало ВИДЕО движения магаайсберга из космоса

Профессор Стивен Лермитт на своей странице в Twitter опубликовал снимки и видеозапись, которые изображают «мега-айсберг» А68. По габаритам он превосходит Лондон в 4 раза, и эта дрейфующая глыба льда может стереть с лица Земли крупный шельфовый ледник.

The slow drifting of #LarsenC 's #A68 iceberg from @NASAEarth 's #MODIS and #VIIRS. Check the polynya (open sea) when the drift starts. pic.twitter.com/DBtNH9o3Ys