Курс доллара на сегодня, 21 сентября 2017: в октябре начнут изымать доллары - эксперты

Курс валют на сегодня, 21 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 сентября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 21 сентября 2017 составляет 58,12 руб., курс евро на сегодня равен 69,76 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 21 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56,74 руб. при покупке и 59,86 руб. при продаже банком, курс евро на 21 сентября 2017 установлен на уровне 67,50 руб. и 71,00 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По итогам двухдневного заседания ФРС США оставила без ужшкммт изменений базовую процентную ставку без изменения (1-1,25% годовых) и решила начать программу по сокращению своих вложений в ценные бумаги. Общий объем таких вложений составляет 4,5 триллиона долларов.

"Ведомости" пишут, что глава ФРС Джанет Йеллен во время пресс-конференции по итогам заседания назвала программу скупки облигаций успешной. Она назвала оправданными "шаги по нормализации денежной политики", "учитывая весьма значительные успехи в экономике".

Инвесторы отреагировали на заявления Йеллен ростом доллара, так как ФРС планирует одновременно сворачивать денежное стимулирование и повышать процентную ставку.

Как отмечает "Ридус", в рамках этой программы ФРС начнет выкачивать с рынка огромную долларовую массу, поступившую туда во время кризиса 2008 года. Аналитики уверены, что в результате пострадают все те, кто "завязан" на доллар, но не является резидентом США. Созданный дефицит доллара на мировом рынке приведет к росту его курса практически ко всем валютам. Эксперты прогнозируют повышение стоимости американской валюты в России до уровня 62—67 рублей.