Между Марсом и Юпитером обнаружен уникальный космический объект

Необычный космический объект, который сочетает в себе свойства кометы и метеорита, обнаружили ученые.

Американские астрофизики в ходе исследования обнаружили уникальный космический объект, сочетающий в себе черты метеорита и кометы, передает Мир24 со ссылкой на Space.com.

Объект получил название 288P. Он располагается в так называемом астероидном поясе между Марсом и Юпитером и представляет собой два тела.

Уникальность 288P заключается в том, что космические тела вращаются друг вокруг друга и при этом оставляют след, что свойственно кометам. Ранее такое ужшкммт сочетание специалистами не наблюдалось.

Астероид ведет себя крайне необычно: мало того что две его составляющих словно заперты на орбитах друг друга, небесное тело еще извергает водяной пар. Последнее свойственно для комет, преимущественно расположенных за орбитой Нептуна, добавляет телеканал "360".

Каждая составная часть астероида достигает диаметра в километр и вращаются на удалении в 100 километров от другой. По мнению специалистов из немецкого Института Макса Планка, такое расстояние намного выше привычного.

Еще одной специфичностью 288P является вытянутость его орбиты. Эта характеристика также выделяет бинарный объект на фоне прочих аналогов.