Между Марсом и Юпитером обнаружен уникальный космический объект

Американские астрофизики в ходе исследования обнаружили уникальный космический объект, сочетающий в себе черты метеорита и кометы, передает Мир24 со ссылкой на Space.com.

Объект получил название 288P. Он располагается в так называемом астероидном поясе между Марсом и Юпитером и представляет собой два тела.

