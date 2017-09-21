Какой сегодня праздник: 21 сентября отмечается церковный праздник Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня, 21 сентября, также празднуется Международный день мира, День воинской славы.

Какой сегодня церковный праздник, 21 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября 2017 года православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы - первый из двенадцати великих праздников, посвященных Спасителю.

По преданию, Дева Мария родилась в Иерусалиме, но в РПЦ получила распространение версия святителя Димитрия Ростовского, который считал, что родилась она в Назарете, так как там жили ее родители – праведники Иоаким и Анна.

Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна – из священнического рода. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя.

Семья Девы Марии была зажиточной и уважаемой, но у пары в течение ужшкммт долгого времени не было детей, что по еврейским поверьям означает отверженность от Бога. От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, Анна, считая себя виновницей их бесплодия, стала еще усерднее молиться Богу, чтобы тот послал ей дитя. И в один прекрасный день к Анне явился ангел и сообщил, что ее молитва услышана. Также ангел велел Анне назвать дочь Марией.

Тот же ангел явился и к Иоакиму и предрек, что через Марию будет даровано спасение всему миру.

Дева Мария появилась на свет 21 сентября (8 сентября по старому стилю). В православии считается, что родилась она естественным образом. Сына же своего – Иисуса Христа – Мария родила чудесным образом, после непорочного зачатия.

Имя "Мария" происходит от древнееврейского "Мараим", что означает "любимая", "желанная".

Рождество Богородицы стали отмечать в конце VI – начале VII века в Византийской империи. Однако еще полтысячелетия праздник не был широко распространен на Западе. Торжественные православные гимны, посвященные Рождеству Богородицы, известны с VI века.

В этот день подчеркивается, что Божия Матерь является большой праведницей, помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

С праздника в честь Рождества Пресвятой Богородицы начинается новый церковный год, который православным верующим предписывается прожить в духовном и телесном труде. Согласно преданию, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима.

В каждой семье в честь этого праздника принято накрывать большой стол. Наши предки считали, что чем богаче хозяйка подготовится к Рождеству Пресвятой Богородицы, тем щедрее будет урожай на следующий год. Поэтому не забудьте отдать дань природе, положив на стол корзинку с яблоками, грушами, сливами и виноградом. Если урожай был большим, этот праздник раньше отмечали целых две недели.

Что нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы

• Не занимайтесь тяжелым физическим трудом: оставьте на потом работу по дому, в саду и огороде;

• Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.

• Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими (если ситуация близка к критической, попытайтесь решить любые спорные моменты мирным путем);

• В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей – это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.

• В этот день соблюдается пост: не разрешено употреблять мясо и алкоголь.

Какой сегодня праздник в России, 21 сентября: День воинской славы (День победы русских полков в Куликовской битве)

Этот праздник посвящен воспоминаниям о победе русских полков под предводительством великого князя Дмитрия Донского над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. В конце XIV века Золотая Орда переживала распад. Мощь и сила этого государства ослабли. В это время на Руси образуется Московское княжество, под властью которого объединяются русские земли.

Эта весть очень тревожила нового правителя монголо-татарского государства и в 1378 году он послал на Русь войско. Ордынцы были встречены на реке Воже и разбиты. Мамай, узнав о поражении, стал готовиться к большому походу на Русь. Князь Московский Дмитрий Иванович обратился с призывом о сборе русских военных сил в Москве и Коломне. В ночь с 20 на 21 сентября войска переправились через Дон и ранним утром 21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок на фронте, откуда двигались силы Мамая. И войско снова было разбито.

Сражение произошло на Куликовом поле. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского государства. В 1996 году постановлением Правительства Российской Федерации на месте легендарного сражения был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле".

Какой праздник сегодня, 21 сентября: Международный день мира

Международный день мира первоначально имел плавающую дату, его отмечали в третий вторник сентября. В этот день происходило ежегодное открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На 55-й сессии 28 сентября 2001 года было принято решение отмечать этот праздник 21 сентября, начиная с 2002 года. Цель этого праздника заключается в том, чтобы хотя бы на один день отказаться от ведения боевых действий в мире.

Этот день, как правило, в ООН начинается с церемонии у Колокола мира, в который ударяет Генеральный секретарь ООН после своего обращения. Далее следует минута молчания, призванная почтить память погибших и выступление председателя Совета безопасности ООН.

В целом праздник служит для привлечения внимания к деятельности ООН по поддержанию мира и вовлечению в этот процесс различных людей, организаций и групп.