СМИ: «золотую судью» Хахалеву отправляют в отставку

По некоторым данным, распоряжение поступило в адрес Хахалевой лично от председателя Верховного Суда России.

Скандально известная "золотая судья" Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет отправлена в отставку на добровольной основе. Об этом сообщает портал Pravda.Ru со ссылкой на видеообращение бывшего судьи Хостинского райсуда Сочи Дмитрия Новикова. По его словам, соответствующее распоряжение поступило в адрес Хахалевой лично от председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева.

Вслед за Хахалевой, по словам Новикова в отставку отправится и председатель крайсуда Александр Чернов – на его место уже якобы присмотрен новый человек. По ужшкммт данным Новикова это Алексей Шишкин, который с 2015 года занимает должность председателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, расположенного в Краснодаре.

По мнению Новикова, Чернов, возглавляющий краевой суд сыше 20 лет, поплатится за то, что самоустранился от увольнения «золотой судьи», с которой его связывает слишком многое.

«Еще немного и будем публиковать записи разговоров, которые существуют», - пообещал опальный экс-судья.

Новиков, выпуская свои видеообращения, добивается восстановления в статусе судьи. Именно его видеозаявления о скандалах со свадьбой дочери Елены Хахалевой, поддельным дипломом судьи и ее связями с грузинским криминалитетом легли на хорошо подготовленную почву для достижения цели.

Напомним, Дмитрий Новиков в 2010 году стал фигурантом уголовных дел по подозрению в ряде махинаций с сочинской землей, оказался в следственном изоляторе краснодарского ФСБ и был лишен статуса судьи решением Квалификационной коллегии судей Краснодарского края. Однако через непродолжительное время Дисциплинарное судейское присутствие (ДСП) отменило постановление о лишении Новикова статуса судьи, после чего мера пресечения ему была изменена, а затем суд прекратил заведенное против него уголовное дело.

При этом именно Хахалева убедила председателя крайсуда Чернова, что Новикова нельзя отдавать на «растерзание» ФСБ, где он может раскрыть все секреты судейского сообщества Кубани во главе с его председателем.