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Порошенко призвал Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее

Опубликовано 20.09.17 20:08 Порошенко призвал Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее

По мнению украинского лидера, первым шагом в этом процессе должно стать направление в регион технической миссии ООН.

Президент Украины Петр Порошенко в среду на заседании в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал Совет безопасности ООН направить миссию ООН в Донбасс в кратчайшие сроки. Об этом сообщает ТАСС.

"Повторяю свою просьбу в адрес Совета - развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому я приветствую начало обмена мнениями среди членов Совета о том, как следует действовать. Мы готовы конструктивно принять участие в этом процессе", - заявил Порошенко.

По мнению украинского лидера, первым шагом ужшкммт в этом процессе должно стать направление в регион технической миссии ООН. Он также призвал генсека воспользоваться своими полномочиями и направить миссию для технической оценки на Украину.

"Исходя из аналитических выводов данной миссии, должны быть затем выработаны параметры политического и прочего присутствия ООН в Донбассе. Они должны быть выработаны в рамках Совета Безопасности согласно Уставу ООН", - добавил Порошенко.
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