Минздрав рассказал, в каких регионах России люди живут дольше всего

В регионе с самой большой продолжительностью жизни в России этот показатель "перешагнул" через планку в 80 лет.

Регионы Дальнего востока — Еврейская автономная область и Амурская область — существенно отстают от других по продолжительности жизни, заявила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что средняя продолжительность жизни в России достигла 72,5 лет. При этом есть субъекты, в которых продолжительность жизни существенно отличается: в Ингушетии превысила 80 лет, что связано в том ужшкммт числе с укладом жизни.

"У нас очень много субъектов Российской Федерации, которые вплотную подходят к мировым показателям. На очень хорошем уровне находится сейчас Москва... Еще целый ряд регионов находится близко к заветной цифре 80 [лет]. Но есть регионы, которые существенно отстают. И, к сожалению, это регионы, прежде всего, Дальнего Востока. Это и Еврейская автономная область, и Амурская область", - сказала Голодец, которую цитирует ТАСС.



По ее словам, в настоящее время в России проживают 13,37 миллиона человек старше 70 лет.