МВД опубликовало видео задержания лидера "Христианского государства"

Выяснилось, что лидера "Христианского государства" задержали после запроса Поклонской.

Несколько человек, в том числе лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин, доставлены в полицию в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя Константина Добрынина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По подозрению в поджоге задержаны три человека - один в Москве, двое в Липецкой области. В организации этого преступления подозревается уроженец Приднестровья. Кроме того, в рамках дела опрашивается Калинин. "Его процессуальный статус ужшкммт пока не определен", - отметил собеседник агентства.

МВД уже опубликовало видео задержания Калинина и сообщников.

Между тем депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РБК, что радикалов, которые призывали сжечь кинотеатры, правоохранительные органы задержали по ее депутатскому запросу.

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — рассказала Поклонская.

Депутат также добавила, что считает необходимым усилить меры со стороны правоохранителей, «направленные на предупреждение любых проявлений экстремизма», и призвала признать фильм Алексея Учителя «Матильда» экстремистским материалом, «который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц».