"Лютый ад": подозреваемый в нападении на главу штаба Навального рассказал, что тот сам заплатил ему за это

Николай Ляскин в беседе со СМИ назвал рассказ задержанного «полным бредом».

Сотрудники правоохранительных органов допросили подозреваемого в нападении на главу штаба оппозиционера Алексея Навального. Николай Ляскин пострадал в результате избиения 15 сентября на улице Гиляровского. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В своих показаниях задержанный пояснил сотрудникам полиции, что с пострадавшим он был ранее знаком. По его словам, знакомство произошло в штабе, которым руководит Ляскин. О данной организации и возможности заработать в качестве ее ужшкммт волонтера подозреваемый узнал через интернет, после чего прибыл в Москву, передает РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По словам подозреваемого, с Ляскиным он общался около часа. В ходе беседы он рассказал руководителю штаба о желании заработать денег, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший. Якобы Ляскин за это он пообещал 150 тысяч рублей. В качестве задатка он передал задержанному десять тысяч рублей

В комментарии «Медиазоне» Ляскин назвал опубликованную информацию «лютым адом» и заметил, что узнал ее три минуты назад.

«Мы с адвокатом сейчас поедем в ОВД. Мне даже человека не показывали вчера, то есть никакого опознания не было. Совсем кошмар», — сказал он.