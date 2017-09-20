Брошенная жена певца Вадима Казаченко едва не закатила истерику на "Пусть говорят"

Выяснилось, что суд признал артиста двоеженцем.

Главной темой вышедшей накануне в эфир "Первого канала" передачи "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым стала личная жизнь популярного в 90-х отечественного певца Вадима Казаченко. В студию программы пришла бывшая возлюбленная певца - Ольга. Поее словам, Вадим ни разу не видел и не общается с их общим сыном Филиппом, которому сейчас полтора года. Женщина одна воспитывает малыша, поддержку ей оказывает мама - Наталья Мартынова.

"У Филиппа фамилия Казаченко, у меня тоже. Рожала ужшкммт ребенка от любимого человека, а что потом с ним случилось мне неизвестно", - рассказала Ольга.

Было видно, что она с трудом сдерживается и временами ведет себя довольно истерично. Брошенная супруга также рассказала, как певец уговаривал сделать аборт и "угрожал последствиями жуткими".

Гости в студии также рассказали, что Вадим Казаченко не был верен жене и регулярно встречался с поклонинцами. Одна из присутствовавших даже рассказала, как предоставляла квартиру для приватной встречи ее знакомой и артиста.

В конце программы юрист рассказал, что брак Вадима Казаченко был признан законным, несмотря на его заявления в суд о признании его недействительным. При этом относительно недавно певец успел жениться на продюсере Ирине Аманти, в течение 20 лет работавшей у него. Позднее выяснилось, что суд признал этот брак недействительным.

"Пусть говорят", Вадим Казаченко ВИДЕО