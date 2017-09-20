Джеймс Кэмерон вернет постаревших Линду Хамильтон и Арнольда Шварценеггера в "Терминатор-6"

Шестой "Терминатор" станет продолжением культового сиквела.

60-летняя американская актриса Линда Гамильтон, исполнившая роль Сары Коннор в первых двух частях легендарной киноэпопеи "Терминатор", вернется на экраны в образе своей героини в шестой картине о машинах-убийцах. Также в фильме снимется Арнольд Шварценеггер, несмотря на то, что ранее он отказался возвращаться к роли Терминатора.

Известно, что над созданием шестой части киноэпопеи работает и режиссер двух первых серий кинофраншизы - Джеймс Кэмерон, однако съемки проведет Тим Миллер, известный по фильму "Дэдпул".

Как ужшкммт пишут "Вести" со ссылкой на западные истоники, ожидается, что "Терминатор-6" станет продолжением культового сиквела 1990 года "Терминатор-2: Судный день".

"В фильмах часто появляются 50- и 60-летние мужчины, убивающие плохих парней. Женщин в похожих амплуа мы практически не видим. Наш фильм станет шагом к разрушению подобных шаблонов", - рассказал сам Кэмерон.

Когда именно начнутся съемки нового фильма, не уточняется.

Напомним, что самый первый "Терминатор" вышел на экраны в 1984 году, а пятый фильм - "Терминатор: Генезис" - был выпущен в 2015-м.